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Разваливающийся мост в селе Карелии ремонтируют с помощью стяжек (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 17 Сентября 2020
фото: ДТП ПТЗ
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В селе Деревянное Прионежского района недоумевают, чем могут помочь стяжки мосту с огромными трещинами.

В паблике ДТП ПТЗ выложили фото ветхого мостового сооружения в Деревянном. На давшем трещину мосту, одна сторона которого закрыта для движения, появились стяжки.

"Это как понимать? Ремонт моста на стяжки в Деревянном!" - комментируют авторы свое фото.

"А чего не на синюю изоленту..?" - недоумевают подписчики в паблике.

"Скотч надёжнее. Весь мост обмотать. Он и дешевле, чем изолента", - смеются комментаторы.

"Это я так понимаю, временная мера во избежание обрушения боковой части, по которой движение закрыто", - делают предположение некоторые подписчики.

Читатели паблика опубликовали также ответ, который получили от администрации района о судьбе разваливающегося моста в Деревянном: "Данный мост находится под ведомством ФКУ УПРОДОР "Кола". Была проведена экспертиза, по которой данный мост не был признан аварийным. По запросу в РОСАВТОДОР был получен ответ о том, что данный мост включен в план работ на следующий год и что сейчас ведутся проектные работы по капитальному ремонту моста".

Ранее жители Кемского района Карелии просили власти отремонтировать мост, чтобы школьники не упали в зловонную реку.

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