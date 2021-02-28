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Развлекательный центр "Горка" и ведущий Алексей Лукиянчук приглашают детей и взрослых на праздник

Новости. Экономика
13:00, 01 Марта 2021
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Развлекательные программы "ФевроМарт" и "Масленица-затейница" ждут гостей.

С 26 февраля по 7 марта на развлекательную программу "ФевроМарт"  на свежем воздухе приглашаются организованные группы детей и взрослых.

В программе:
• поздравление с 23 февраля и 8 марта;
• танцевальные батлы;
• аттракционы с элементами тимбилдинга;
• шерстяное шоу;
• горячий чай и блины в теплом и уютном кафе. 

С 8 по 14 марта на квест-программу "Масленица – затейница", для организованных групп на свежем воздухе.



В программе:
• знакомство с традициями масленичной недели;
• квест-игра "Поиски пропавшего блина";
• богатырские забавы;
• яркий, эксклюзивный реквизит;
• масленичные затеи, состязания и хороводы;
• горячий чай и блины (в теплом и уютном кафе). 

Начало программ: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00.

Стоимость: 650 рублей с участника (группа от 20 человек), эпидемиологические требования соблюдаются.

Справки и бронирование по телефону 8 (911) 401-24-55.

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