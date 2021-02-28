Развлекательный центр "Горка" и ведущий Алексей Лукиянчук приглашают детей и взрослых на праздник

Развлекательные программы "ФевроМарт" и "Масленица-затейница" ждут гостей.

С 26 февраля по 7 марта на развлекательную программу "ФевроМарт" на свежем воздухе приглашаются организованные группы детей и взрослых.



В программе:

• поздравление с 23 февраля и 8 марта;

• танцевальные батлы;

• аттракционы с элементами тимбилдинга;

• шерстяное шоу;

• горячий чай и блины в теплом и уютном кафе.

С 8 по 14 марта на квест-программу "Масленица – затейница", для организованных групп на свежем воздухе.





В программе:

• знакомство с традициями масленичной недели;

• квест-игра "Поиски пропавшего блина";

• богатырские забавы;

• яркий, эксклюзивный реквизит;

• масленичные затеи, состязания и хороводы;

• горячий чай и блины (в теплом и уютном кафе).

Начало программ: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00.



Стоимость: 650 рублей с участника (группа от 20 человек), эпидемиологические требования соблюдаются.



Справки и бронирование по телефону 8 (911) 401-24-55.

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