Разыскиваемого за жестокое избиение жителя Карелии задержали в Ленобласти

Находящегося в федеральном розыске с 2021 года мужчину нашли в поселке в Ленинградской области.

В поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области задержали находящегося в федеральном розыске 36-летнего уроженца Медвежьегорска, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, пишет 78.ru.

По информации издания, 3 августа 2021 года, находясь в кафе на Онежской улице в Медвежьегорске в Карелии, обвиняемый несколько раз ударил мужчину по голове, сломав тому нижнюю челюсть. В розыск обвиняемого объявило в январе 2021 года ОМВД по Медвежьегорскому району. Задержанный доставлен в дежурную часть для последующей передачи инициатору розыска.