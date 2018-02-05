Разыскиваемый полицией Ярославской области мужчина обокрал жителя Петрозаводска

Похититель "спалился" на продаже чужого имущества.

Как сообщили в МВД Карелии, в дежурную часть полиции по Петрозаводску обратился житель микрорайона Перевалка с сообщением о том, что из его квартиры пропало различное имущество. Как пояснил 55-летний потерпевший, он пригласил множество гостей. Общение не обошлось без спиртного. Наутро он с трудом помнил, кто побывал у него и потому не мог предположить, кто мог похитить два мобильных телефона, фотоаппарат и планшет. Ущерб, причиненный заявителю, превысил 20 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что в том же микрорайоне некий гражданин предлагал прохожим приобрести современную фотокамеру. Установив личность дельца, полицейские также выяснили, что он находится в федеральном розыске. Инициатор – УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время 31-летний подозреваемый является фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.