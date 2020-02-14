Разыскивается водитель-нарушитель, устроивший ДТП с пострадавшими в районном центре Карелии

В Сегеже сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя автомобиля, который скрылся с места ДТП.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, по предварительным данным, в пятницу, 14 февраля в 19:44 на улице Ленина, 10 в Сегеже неизвестный водитель автомобиля Volvo S60 при проезде перекрёстка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с двумя автомобилями Toyota Carina и Škoda Octavia. Водитель-нарушитель с места ДТП уехал.

В результате аварии пострадал 28-летний водитель Škoda Octavia и его 39-летний пассажир. Мужчинам оказана медицинская помощь.

Автоинспекторы устанавливают сведения о водителе автомобиля Volvo S60, которому грозит наказание, предусмотренное статьей 12.27 КоАП РФ в виде лишения водительских прав на срок 1-1,5 лет или административный арест на 15 суток.