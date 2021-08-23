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Реальные доходы населения Карелии после сокращения в 2021 году вырастут в следующем — прогноз

Новости. Общество
12:20, 26 Августа 2021
фото: © unspash

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Министерство экономического развития Карелии прогнозирует по итогам 2021 года сокращение реальных доходов населения на 1% и рост в ближайшие три года.

Это следует из Основных параметров прогноза на 2022–2024 годы, представленный министерством на заседании правительства республики.

Согласно базовому варианту прогноза, ожидается, что в 2022 году реальные доходы населения вырастут на 0,5%, а в 2023 и 2024 года — на 1,5% и 2%.

При этом Фонд заработной платы в Карелии по итогам 2021 года вырастет на 9% по сравнению с 2020 годом, а в ближайшие три года будет расти на 7% ежегодно.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-26 13:33:36
А сейчас мы между замбией и намибией.
Д.Ю
2021-08-26 13:05:32
Сразу после выборов ...
Изя
2021-08-26 14:30:19
Д.Ю, если проголосуют за кого надо )))
Вася
2021-08-26 13:00:00
Мы верим в свои силы, и это - самое главное,
Мы знаем: с "Планом Путина" нам все по силам!
На подъеме наша великая страна православная,
С нами Путин, Господь и Единая Россия!
Изя
2021-08-26 14:06:02
Вася, о как , речь достойная лидера списка ЕР или его зама , не меньше )))
тетка
2021-08-26 12:59:06
Все цифры, как всегда, придуманные.
Вася
2021-08-26 12:49:32
Жду прорыва в экономике,в стране после выборов будет прорыв.
Вася
2021-08-26 12:45:59
Заберет он их в большую красивую жизнь,где виллы,яхты,миллиардеры,Лазурный берег. И выдаст каждой по миллиардеру,
User
2021-08-26 12:41:48
Какие объективные предпосылки есть для роста реальных доходолв? На основании чего они это прогнозируют? Министерство развития есть, а развития нет!
Vel
2021-08-26 12:32:27
Хватит уже издеваться над населением. Ведь выборы на носу.
Гость
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