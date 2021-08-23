Реальные доходы населения Карелии после сокращения в 2021 году вырастут в следующем — прогноз

Министерство экономического развития Карелии прогнозирует по итогам 2021 года сокращение реальных доходов населения на 1% и рост в ближайшие три года.

Это следует из Основных параметров прогноза на 2022–2024 годы, представленный министерством на заседании правительства республики.

Согласно базовому варианту прогноза, ожидается, что в 2022 году реальные доходы населения вырастут на 0,5%, а в 2023 и 2024 года — на 1,5% и 2%.

При этом Фонд заработной платы в Карелии по итогам 2021 года вырастет на 9% по сравнению с 2020 годом, а в ближайшие три года будет расти на 7% ежегодно.