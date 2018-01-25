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Новости. Общество
22:00, 25 Января 2018

Реальные доходы россиян показывают снижение четвертый год подряд

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Реальные доходы россиян сократились за 2017 год, падение продолжается четвертый год подряд вопреки прогнозу Минэкономразвития, которое ожидало роста доходов в прошлом году на 1,2%.

"Реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжают падать, за 2017 год этот показатель снизился на 1,7% в реальном выражении в сравнении с 2016 годом", - сообщает РБК.

Всего за год реальные доходы россиян выросли лишь однажды — в январе на 8,8%, когда правительство решило выплатить пенсионерам 5 тысячрублей в виде "отступных" за отказ от полноценной индексации пенсии в 2016 году. Рост доходов, зафиксированный в январе, стал первым случаем повышения доходов после 26 месяцев падения.

Падение наблюдается четвертый год подряд: в 2016 году реальные доходы россиян сократились на 5,8%, в 2015 году на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%.

Среднемесячная зарплата работников организаций, по данным Росстата, в 2017 году составила 39085 руб., что на 7,2% больше чем в 2016 году. Реальная заработная плата по сравнению с прошлым годом также выросла — на 3,4%.

В конце августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что министерство прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения в базовом сценарии на 2017 год до 1,2%.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Рома
2018-01-26 00:33:16
ЧЕТЫРЕ года врут и не краснеют,повысят на 300-700р сдерут от 3000 до 5000 рублей,на всё повысив цены и "услуги"....
Коммуналка =пол пенсии уже ,ну смешно ведь и горько....кушать-то на что? 18 марта выборы,обязательно надо сходить,осточертело всё это,сплошь коррупция и воровство,а народ в .опе опять...
goo
2018-01-25 22:25:37
Не удивляйтесь суммам средней зарплаты, они почему-то считаются с налогами, на руки работник получает меньше.
Гость
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