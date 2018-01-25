Реальные доходы россиян показывают снижение четвертый год подряд

Реальные доходы россиян сократились за 2017 год, падение продолжается четвертый год подряд вопреки прогнозу Минэкономразвития, которое ожидало роста доходов в прошлом году на 1,2%.

"Реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжают падать, за 2017 год этот показатель снизился на 1,7% в реальном выражении в сравнении с 2016 годом", - сообщает РБК.

Всего за год реальные доходы россиян выросли лишь однажды — в январе на 8,8%, когда правительство решило выплатить пенсионерам 5 тысячрублей в виде "отступных" за отказ от полноценной индексации пенсии в 2016 году. Рост доходов, зафиксированный в январе, стал первым случаем повышения доходов после 26 месяцев падения.

Падение наблюдается четвертый год подряд: в 2016 году реальные доходы россиян сократились на 5,8%, в 2015 году на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%.

Среднемесячная зарплата работников организаций, по данным Росстата, в 2017 году составила 39085 руб., что на 7,2% больше чем в 2016 году. Реальная заработная плата по сравнению с прошлым годом также выросла — на 3,4%.

В конце августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что министерство прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения в базовом сценарии на 2017 год до 1,2%.