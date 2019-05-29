Реальные доходы жителей Карелии снизились на фоне растущих расходов

Денежные доходы в среднем на душу населения в I квартале 2019 года снизились, сообщает Карелиястат.

Как следует из информации, опубликованной на сайте службы, в I квартале реальные денежные доходы населения снизились на 0,1%, по сравнению c аналогичным периодом прошлого года.

В целом за этот период денежные доходы в среднем на душу населения составили 26,7 тысячи рублей, а потребительские расходы – 23,2 тысячи рублей, увеличившись на 9,1%.