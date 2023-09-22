Ребенка чуть не заморили голодом в Музыкальном театре Карелии

Зрителей с наличными деньгами отказываются обслуживать в буфете в «Большом» театре республики.

После просмотра балета «Спящая красавица» в Музыкальном театре Карелии родители одной из юных зрительниц готовы обратиться в прокуратуру. Негодование петрозаводчан вызвало то, что их дочь с бабушкой не обслужили в буфете, где зрители решили перекусить в антракте спектакля, который длится около трех часов. Здесь не принимали наличные деньги, если нужно было дать сдачу.

«В буфете только без сдачи наличные принимают, заплатить можно переводом (бабушка была без телефона) и карточкой. В итоге три часа ребенок, имея на руках 4 тысячи рублей, сидел голодным. Думаем обратиться в прокуратуру. Это же беспредел - не обслужить с деньгами в главном театре республики. Жалею, что сам туда не пошел. Я бы бесплатно все взял», - возмущается читатель «Столицы на Онего».

Ранее в Музыкальном театре Карелии поделились своими постановочными планами на новый сезон.