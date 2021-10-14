Ребенка-инвалида в Карелии обеспечили бесплатным лекарством после вмешательства прокуратуры

В Карелии прокуратура встала на защиту ребенка, лишенного бесплатного лекарства, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Прокурор Петрозаводска предъявил иск об обеспечении ребенка-инвалида бесплатным лекарством. Выяснилось, что после выписки из больницы в Москве несовершеннолетний должен был продолжить лечение бесплатным медицинским препаратом, однако получить его не смог — лекарство отсутствовало. После обращения прокурора суд постановил обеспечить ребенка лекарством, что в итоге и было исполнено.

Также прокуратура помогла женщине-инвалиду из Калевальского района вернуть деньги за проезд на обследование в Петрозаводск и обратно. В Сортавале прокурор защитил права ребенка, которому по медицинским показаниям для продолжения обучения требовался тьютор. Руководство школы не спешило искать специалиста, однако после вмешательства прокуратуры тьютор был найден.

Всего в 2021 году прокуратура подала более 240 исковых заявлений в защиту прав и свобод граждан. Особое внимание органы прокуратуры уделили защите социально незащищенных категорий граждан.