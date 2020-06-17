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Ребенка вынесли из горящей квартиры в Петрозаводске

Новости. Происшествия
11:28, 18 Июня 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Роман Денисов
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Пожар произошел сегодня утром на Лесном проспекте, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.14 пожарно-спасательные подразделения в составе 13 человек привлекались для ликвидации пожара в квартире жилого дома на Лесном пр., 13. В 10.47 пожар ликвидирован.

Пожар был отнесен к категории повышенной сложности.

По лестнице спустили ребенка из горящей квартиры.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Подробности выясняются. Сотрудники МЧС проводят разведку.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб на пожаре в Пудожском районе.

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