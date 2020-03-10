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Ребенок и женщина стали жертвами страшной аварии в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:52, 11 Марта 2020
фото: © Кадр из видео/ DtpPtz.ru
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ДТП произошло вечером 10 марта на проспекте Ленина, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в 21.55 между автомобилями Kia Rio и Mercedes, двигающимися по проспекту в попутном направлении, произошло столкновение.

Автомобиль  Kia от удара вынесло за пределы проезжей части на тротуар, где находились два пешехода – 16 -летняя девочка и 47-летняя женщина. Пешеходы получили травмы и были доставлены в БСМП.

За рулем Kia  находился 31-летний петрозаводчанин. Автомобилем Mercedes управлял 24 -летний водитель. Водители трезвы.

Виновников аварии привлекли к административной ответственности. 

Проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Ранее сообшалось, что, судя по видео, водители устроили гонки, двигаясь по центральной улице города с многочисленными нарушениями ПДД.

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