Ребенок и женщина стали жертвами страшной аварии в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП произошло вечером 10 марта на проспекте Ленина, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в 21.55 между автомобилями Kia Rio и Mercedes, двигающимися по проспекту в попутном направлении, произошло столкновение.



Автомобиль Kia от удара вынесло за пределы проезжей части на тротуар, где находились два пешехода – 16 -летняя девочка и 47-летняя женщина. Пешеходы получили травмы и были доставлены в БСМП.



За рулем Kia находился 31-летний петрозаводчанин. Автомобилем Mercedes управлял 24 -летний водитель. Водители трезвы.



Виновников аварии привлекли к административной ответственности.



Проводится проверка, обстоятельства уточняются.



Ранее сообшалось, что, судя по видео, водители устроили гонки, двигаясь по центральной улице города с многочисленными нарушениями ПДД.