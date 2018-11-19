Ребенок пострадал в ДТП под Петрозаводском

В Пряжинском районе при столкновении двух автомобилей пострадал 14-летний ребенок и 38-летняя женщина, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу 17 ноября в Пряжинском районе в 16.25 на 406 км автодороги М-18 "Кола" 41-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Focus, выезжая со второстепенной дороги на главную, совершила столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем Renault Fluence.

В результате ДТП травмы получили 2 пассажира автомобиля Renault - женщина 38 лет и 14-летний подросток.