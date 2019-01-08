Ребенок пострадал в ДТП в Карелии

Авария случилась на трассе "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 7 января в в 11.45 на 730 км федеральной автодороги в Сегежском районе 36-летний водитель Renault Logan (житель города Мончегорск Мурманской области) не справился с управлением автомобиля, совершил съезд в кювет.

В ДТП травмирована 8-летняя девочка. Ей назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.