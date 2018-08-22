Ребенок пострадал в ДТП в Карелии

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В Медвежьегорске во вторник днем произошло ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка, сообщает УГИБДД по Карелии.
Инцидент случился у дома 1 по улице Дзержинского. По информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля Kia Sportage не рассчитал дистанцию и въехал в двигавшийся впереди ВАЗ-2107, когда тот остановился, чтобы пропустить встречные автомобили перед выполнением левого поворота.
"В ДТП пострадала 10-летняя пассажирка, девочке оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение", - отметили в инспекции.
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