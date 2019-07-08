Ребенок сорвался с заброшенного здания в поселке Карелии

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В Сотравальском районе проводится доследственная проверка по факту получения травм 13-летней девочкой, сообщил в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 7 июля днем девочка, находясь в поселке Партала Сортавальского района, прошла в заброшенное здание и по пожарной лестнице поднялась на второй этаж, где поскользнулась и упала вниз. В результате падения 13-летняя девочка получила травмы. В настоящее время ребенку оказывается медицинская помощь.
По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
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