Ребенок сорвался с заброшенного здания в поселке Карелии

В Сотравальском районе проводится доследственная проверка по факту получения травм 13-летней девочкой, сообщил в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 7 июля днем девочка, находясь в поселке Партала Сортавальского района, прошла в заброшенное здание и по пожарной лестнице поднялась на второй этаж, где поскользнулась и упала вниз. В результате падения 13-летняя девочка получила травмы. В настоящее время ребенку оказывается медицинская помощь.

По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.