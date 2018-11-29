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Новости. Происшествия
11:35, 29 Ноября 2018
фото: паблик 64parallel.ru

Ребенок упал со второго этажа в детском развлекательном центре в Карелии

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В Костомукше в детском развлекательном центре "Космолэнд" со второго этажа на первый упал четырехлетний ребенок.

"Слава богу, все обошлось: малыш жив и здоров, отделался ссадинами и ушибами. Но могло ведь быть все совсем иначе", - пишет "64 параллель".

Светлана привела сына на день рождения в "Космолэнд", сообщила родителям именинницы, что оставляет ребенка на праздник и возвращается на работу, будет на связи. Спустя час ей позвонили и сказали, что Владик упал и не может успокоиться.


фото сайта 64parallel.ru

"Я прибежала, вижу у ребенка ссадина на виске, опухший нос и сильный испуг. Родители с волнением смотрят на меня, другие дети тоже напуганы, - говорит мама пострадавшего мальчика. - Меня отвели в чайную комнату, где все случилось. Это небольшое помещение, в котором есть дополнительная дверь, по внешним признакам закрытая. Над дверью табличка "Выход". Никто не ожидал опасности и не задавался вопросом, что там находится за дверью".

Все произошло в самый разгар праздника. Мама именинницы вносила торт, Владик стоял, прислонившись спиной к двери, вдруг она открылась, и он полетел вниз: прямо за дверью оказался провал на первый этаж. Как потом объяснила администратор, это пожарный выход, который все никак не могут достроить.

Возникают вопросы. Если это пожарный выход, то он должен быть всегда открыт? Но так как там провал на первый этаж, представляющий угрозу жизни и здоровью детей, то на месте двери должна быть стена, а пожарный выход в другом месте. Иначе как детям покидать помещение в случае пожара?
В нашей ситуации неисправный косяк не фиксировал замок, дверь легко открылась.

Каким-то чудом, ребенок, упав с высоты примерно двух метров, не получил серьезных травм. Врачи зафиксировали только ушибы головы и тела. Падение смягчила дверь, которая открылась наполовину, сразу за ней стояла стремянка, и ребенок упал не плашмя спиной на бетонный пол, а скользя по поверхности двери.


фото сайта 64parallel.ru

"А если бы он упал головой или спиной на какие-либо предметы? На первом этаже на полу были инструменты. Я сейчас представляю эту сцену, и понимаю, что если бы увидела само падение, для меня бы это было еще большим стрессом", - мама Владислава переживает за других детей, которых продолжает принимать детский центр.

На данный момент проверкой детского центра занимаются компетентные органы.

Редакция "64 параллели" разыскала собственника "Космолэнд" и взяла у него комментарий. По словам Игоря Федько, бизнесом он владеет всего два месяца.

"С нашей стороны приняты все меры во избежание таких ситуаций. Дверь мы переделали, все усилили. Я сам в шоке от этого случая. У меня у самого дети. Я понимаю маму и поддерживаю ее в стремлении добиться проверки заведения. Мы не пытаемся скрыть что-то, спрятать свою вину. В скором времени мы ожидаем проверку. Если у нас выявят какие-то проблемы, то мы их устраним".

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