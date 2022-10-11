Ребенок взял на контроль строительство школы в Карелии (ВИДЕО)

Юный житель Медвежьегорска помогает главе Карелии контролировать строительство школы в городе.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о юном помощнике, появившемся у него в Медвежьегорске.

«Денис Чалов контролирует строительство новой школы в Медвежьегорске. Кто, как не будущий ученик, заинтересован в том, чтобы все было построено качественно и в срок, — задался вопросом глава республики. — Юный контролер снимает и фиксирует процесс на видео. Спасибо, Денис! Подтверждаю — работы у „КСМ“ идут в графике. На блоке А уже начались кровельные работы и установка окон, на блоках Б и В — монтаж стен. Сдать школу подрядчик обещает в конце следующего года».

Артур Парфенчиков позвал Дениса после завершения строительства вместе прогуляться по новой школе и оценить работы.