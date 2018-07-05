Ребята с Алтая и Ростовской области приехали поступать в Петрозаводское кадетское училище

В Петрозаводском президентском кадетском училище стартовала приемная кампания. В этом году учебное заведение пополнят 120 воспитанников пятых классов, сообщается на сайте ППКУ.

Помимо ребят из Карелии, поступать в петрозаводское училище приехали из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Московской, Ростовской областей, Алтайского края.



фото: ППКУ

В ходе вступительных испытаний оцениваются уровень физической и психологической подготовки поступающих, знание общеобразовательных предметов (русский язык, математика, иностранный язык).



фото: ППКУ

"Вступительные испытания продлятся по 9 июля включительно. Имена будущих обучающихся будут названы в августе", - сообщили в училище.