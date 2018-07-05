09:43, 05 Июля 2018
Ребята с Алтая и Ростовской области приехали поступать в Петрозаводское кадетское училище
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В Петрозаводском президентском кадетском училище стартовала приемная кампания. В этом году учебное заведение пополнят 120 воспитанников пятых классов, сообщается на сайте ППКУ.
Помимо ребят из Карелии, поступать в петрозаводское училище приехали из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Московской, Ростовской областей, Алтайского края.
В ходе вступительных испытаний оцениваются уровень физической и психологической подготовки поступающих, знание общеобразовательных предметов (русский язык, математика, иностранный язык).
"Вступительные испытания продлятся по 9 июля включительно. Имена будущих обучающихся будут названы в августе", - сообщили в училище.
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