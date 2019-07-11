Редкую орхидею впервые обнаружили в нацпарке Карелии

Еще одна редкая орхидея зафиксирована впервые в Водлозерском национальном парке, сообщает пресс-служба учреждения.

"Научный отдел Водлозерского парка продолжает работу по определению растений, встреченных в ходе экспедиций на территории ООПТ. Одна из таких находок снова стала уникальной: впервые в парке зафиксирована орхидея мякотница однолистная (Malaxis monophyllos (L.) Sw.), занесенная в Красную книгу Карелии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта орхидея совсем небольшая. Рассматривать ее маленькие белые цветочки с острыми лепестками приходится буквально с лупой. Высота орхидеи, как правило, составляет всего 12-15 см. В ряде регионов растение находится под угрозой исчезновения и занесено в Красные книги.

По словам ученых, численность орхидеи постепенно снижается из-за вырубания старовозрастных лесов. Однако это растение очень малозаметно, часто встречается одиночными экземплярами, поэтому его численность может недооцениваться.