Рефинансировать ипотеку для получателей маткапитала стало проще

Правительство РФ упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей материнского капитала, сообщила пресс-служба кабмина.

"Семьям с детьми станет проще рефинансировать ипотечные кредиты, взятые с помощью материнского капитала. Необходимые для этого изменения внесены в правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Изменения, в частности, коснулись порядка оформления права собственности на жилье, купленное за счет ипотечного кредита.

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