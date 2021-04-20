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Рефинансировать ипотеку для получателей маткапитала стало проще

Новости. Общество
08:54, 21 Апреля 2021
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Правительство РФ упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей материнского капитала, сообщила пресс-служба кабмина.

"Семьям с детьми станет проще рефинансировать ипотечные кредиты, взятые с помощью материнского капитала. Необходимые для этого изменения внесены в правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Изменения, в частности, коснулись порядка оформления права собственности на жилье, купленное за счет ипотечного кредита.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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