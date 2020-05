Регина Тодоренко прервала молчание после истории с травлей

View this post on Instagram

#СДнемПобеды Гурьев Иосиф Захарович 1920г.р. Призван Ленинским РВК г.Одессы. Краснофлотец, строевой. Пропал без вести в боях за Севастополь в июне-июле 1942 г. Мой дорогой прадедушка, спасибо за жизнь! Светлая память всем погибшим за наш мир ???????? #регинатодоренко