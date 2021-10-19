Региональная дорога в Карелии будет временно перекрыта из-за строительства моста

Проезд транспорта будет ограничен 20 и 21 октября на автодороге Суоярви — Юстозеро (через Поросозеро) — Медвежьегорск.

Как сообщили в Минстрансе республики, на 20 и 21 октября запланированы работы по асфальтированию мостового перехода через реку Семча. В связи с производством работ на данном участке автомобильной дороги Суоярви — Юстозеро (через Поросозеро) — Медвежьегорск будет полностью перекрыто движение транспортных средств.

Временные ограничения будут действовать в течении двух часов подряд с 9 до 17 часов 20 и 21 октября.

Диспетчерская служба КУ РК «Управтодор РК» работает в круглосуточном режиме. Вопросы и обращения принимаются по телефону 8 (8142) 59-99-89.

Ранее участок на этой же автодороге был временно перекрыт из-за моста, разрушенного лесовозами.