Региональные дороги в Карелии основательно подсветили

Благодаря дорожному нацпроекту на севере и юге республики были построены более 10 километров линий наружного освещения, сообщили в правительстве Карелии.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на участках региональных автомобильных дорог «Олонец — Питкяранта — Леппясилта», «Подъезд к поселку Лоухи» и «Лоухи — АТП — Лоушки» появились линии наружного освещения. Работы по их обустройству выполнены в посёлке Лоухи и деревне Устье Тулоксы в Олонецком районе.

Также для повышения безопасности дорожного движения работы по улучшению освещения запланированы на 12 участках в разных районах Петрозаводска. В карельской столице благодаря нацпроекту в этом году будут модернизированы и обустроены линии наружного освещения протяженностью более восьми километров.