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Регионам хотят выделять деньги на приюты для животных

Новости. Общество
20:40, 18 Февраля 2020
фото: © Виталий Невар/ТАСС
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В Госдуме предложили выделить из бюджета средства на приюты для животных.

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с предложением выделить из федерального бюджета средства в рамках нацпроекта "Экология" на обеспечение регионов приютами для животных, следует из письма за подписью главы комитета Владимира Бурматова, пишет издание "РИА Новости".

С 1 января в силу вступили положения федерального закона "Об ответственном обращении с животными", регулирующие деятельность по обращению с животными без владельцев, а также работу приютов для животных.

"Общая обеспеченность субъектов Российской Федерации необходимым количеством приютов для животных составляет только 23%. Основной проблемой, из-за которой регионы не смогли в срок и надлежащим образом исполнить положения Федерального закона, является отсутствие в регионах достаточного финансирования на обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе на обеспечение деятельности приютов для животных", – говорится в письме.

"Учитывая вышеизложенное, прошу рассмотреть возможность подготовки и реализации в рамках национального проекта "Экология" федерального проекта по оказанию поддержки субъектам Российской Федерации в части организации деятельности по обращению с животными без владельцев", - говорится в документе.

Ранее Бурматов сообщал, что комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил в Генпрокуратуру России письмо с просьбой проверить руководство регионов на исполнение норм по созданию приютов для животных.

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