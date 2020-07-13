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Регионам разрешили открывать кинотеатры

Новости. Общество
21:05, 13 Июля 2020
фото: © pxhere.com
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Кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля по решению региональных властей.

Соответствующий приказ подписала в понедельник глава Минкультуры Ольга Любимова, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"13 июля министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала новый приказ "О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)". В документе говорится, что кинотеатры могут возобновить свою работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Как добавили в министерстве, кинотеатрам необходимо соблюдать рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором.

Кинотеатры приостановили работу в конце марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса. Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ позднее подготовил рекомендации по работе кинотеатров в новых условиях. В частности, согласно документу, кинотеатры должны установить интервалы между сеансами не менее 30 минут, чтобы обеспечить проветривание и уборку залов, во время просмотра фильма зрители должны сидеть друг от друга на расстоянии не менее одного метра. Все сотрудники должны носить маски и перчатки, посетителям также рекомендуется использовать маски.

Напомним, глава Карелии с 10 июля разрешил проводить спортивные мероприятия, включенные в календарный план, число участников которых – не более 50. Также в республике  возобновилась деятельность бассейнов. Но кинотеатры остались закрытыми.

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