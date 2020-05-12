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Регионам рекомендуют досрочно завершить учебный год в школах

Новости. Общество
22:00, 12 Мая 2020
фото: © Евгений Софронеев/ТАСС
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При этом решение о сроках и форме завершения учебы каждый регион принимает самостоятельно, с учетом специфики и мер по защите здоровья населения.

Предлагаемые ведомством сроки для 1-8 классов – до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, сообщается на портале стопкоронавирус.рф со ссылкой на Минпросвещения РФ.

При этом с 15 до 25 мая необходимо оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности. Школьники 10-х классов проучатся до 29-30 мая, 9-х и 11-х классов – до 5 июня. При этом начало нового учебного года запланировано на осень.

В Минпросвещения напомнили, что резервный срок проведения итогового сочинения в 11-х классах перенесен с 6 на 25 мая, а итоговое собеседование по русскому языку назначено на 18 мая. В случае, если эпидемиологическая ситуация не позволят этого сделать, Рособрнадзор определит для них новые даты до начала государственной итоговой аттестации. В ведомстве напомнили, что это резервные сроки, и более 99% выпускников 2020 года уже успешно прошли эти процедуры и получили "зачет".

Напомним, в Карелии летние каникулы для учащихся 1-4 классов начнутся с 1 мая. Для учеников 5-8 классов и десятиклассников учебный год закончится 25 мая.

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