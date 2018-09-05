Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
22:00, 05 Сентября 2018

Регионы будут отчитываться перед Генпрокуратурой о делах по "экстремистским" статьям

По теме

Регулярный секс по любви делает людей более умными
05.09.18 23:30
Киркоров не отпустил детей в школу
05.09.18 21:30
В России могут удвоить социальный налоговый вычет
05.09.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Генпрокуратура РФ сообщила Общероссийскому народному фронту (ОНФ), что будет брать на контроль все дела, возбуждаемые по "экстремистским" статьям.

"Теперь о возбуждении каждого уголовного дела по преступлению экстремистской направленности регионы обязаны сообщать в Генеральную прокуратуру РФ. Она будет держать на контроле все стадии рассмотрения подобных дел. Такое требование содержится в новом приказе надзорного ведомства. Об этом Генпрокуратура сообщила в письме Народному фронту", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ОНФ.

Член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта Наталья Костенко, слова которой приводят в пресс-службе, отметила, что решение было принято Генпрокуратурой по итогам экспертного совещания, организованного ОНФ.

"Мы надеемся, это позволит быстро реагировать на "свободную" трактовку или применение законодательства в этой сфере. Тем более что и глава государства как раз призывал - не доводить такие дела до абсурда", - добавила Костенко.

По ее словам, в дальнейшем такой порядок контроля правоприменения позволит более оперативно выявлять новые тенденции в действиях судов и правоохранительных органов и "вносить необходимые корректировки на системном уровне, а не поднимать каждый раз дела из регионов".

"Мы ждем также результатов обобщения судебной практики со стороны Верховного суда РФ. В свою очередь эксперты ОНФ прорабатывают законодательные и иные предложения, которые мы рассчитываем отразить в докладе президенту РФ по исполнению поручения", - сказала Костенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал поручение, в котором предложил ОНФ совместно с Генпрокуратурой до 15 сентября проанализировать использование в правоприменительной практике понятий "экстремистское сообщество" и "преступление экстремистской направленности". Ответственными за исполнение поручения определены руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов и генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

По теме

Регулярный секс по любви делает людей более умными
05.09.18 23:30
Киркоров не отпустил детей в школу
05.09.18 21:30
В России могут удвоить социальный налоговый вычет
05.09.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.09.2018, 13:06
Выяснили, почему новая ж/д платформа в Петрозаводске ниже дверей "Ласточки"
04.09.2018, 15:00
Белуга выставил на продажу визитную карточку Петрозаводска
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске
01.09.2018, 10:35
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске
31.08.2018, 15:11
Наркоман в Петрозаводске зверски убил двух человек
04.09.2018, 06:40
ФОТО: Из-за пьяного водителя четыре машины разбились в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 15:22
Капитал
В Сортавалу и "Вяртсиля" вложат миллионы евро 2
Европейская комиссия программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС одобрила проекты Карелии, которые получат совместное финансирование.
"Это оскорбительно" 17
04.09.2018 11:39
"Пошли в отказ" 2
04.09.2018 10:28
5 причин выбрать продукцию Олонецкого молочного комбината 7
04.09.2018 08:00
В "золотом веке" живем 12
03.09.2018 12:19
Вся аналитика

Чтиво

04.09.2018 09:54
Без политики
Можно ли оценить качество медицинских услуг?
Медицинская компания "Лабстори" всегда ищет прямой контакт со своими пациентами, ведь мнение тех, кто является потребителем услуги – бесценно.
"Выравнивай походку, кляча, мужчина идет!" 6
03.09.2018 15:53
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
архив чтиво

Медиа

«Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО»
Сегодня 15:00
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»