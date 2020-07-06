Регистр льготников с правом на бесплатные лекарства появится в России

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании с 1 сентября этого года Федерального регистра россиян с правом на бесплатное обеспечение лекарствами.

"С 1 сентября в нашей стране появится Федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет федерального и региональных бюджетов. Благодаря цифровизации это позволит автоматизировать анализ обеспеченности граждан медикаментами, повысить точность прогнозов изменения потребностей и оптимизировать поставки препаратов", - заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

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