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Регистр льготников с правом на бесплатные лекарства появится в России

Новости. Общество
16:12, 07 Июля 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании с 1 сентября этого года Федерального регистра россиян с правом на бесплатное обеспечение лекарствами.

"С 1 сентября в нашей стране появится Федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет федерального и региональных бюджетов. Благодаря цифровизации это позволит автоматизировать анализ обеспеченности граждан медикаментами, повысить точность прогнозов изменения потребностей и оптимизировать поставки препаратов", - заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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