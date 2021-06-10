Регулярное автобусное сообщение между Россией и Финляндией возобновится в конце июня

Воспользоваться автобусными рейсами смогут только те, кто имеет право на въезд в Финляндию.

С 25 июня возобновляется регулярное автобусное сообщение между Россией и Финляндией. Правда, пока речь идет лишь от рейсе из Санкт-Петербурга в Лаппеенранту и обратно.

Как отмечает Yle, открытие маршрута связано с улучшением эпидемиологической ситуации, а также с небольшими послаблениями ограничений на въезд в Россию и Финляндию. При этом для большинства граждан ограничения на пересечение границы сохраняются, и в автобус посадят только тех, кто имеет право на въезд в страну назначения.