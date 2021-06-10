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Регулярное автобусное сообщение между Россией и Финляндией возобновится в конце июня

Новости. Экономика
09:48, 11 Июня 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Воспользоваться автобусными рейсами смогут только те, кто имеет право на въезд в Финляндию.

С 25 июня возобновляется регулярное автобусное сообщение между Россией и Финляндией. Правда, пока речь идет лишь от рейсе из Санкт-Петербурга в Лаппеенранту и обратно.

Как отмечает Yle, открытие маршрута связано с улучшением эпидемиологической ситуации, а также с небольшими послаблениями ограничений на въезд в Россию и Финляндию. При этом для большинства граждан ограничения на пересечение границы сохраняются, и в автобус посадят только тех, кто имеет право на въезд в страну назначения.

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Комментарии

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Критик
2021-06-11 10:06:03
В России уже опять вверх заболеваемость растёт,к сожалению, и не удивительно, где-то митинги из трёх человек в автозаки запихивают,а где то на массовые мероприятия в десятки тысяч людей , глаза закрывают!?!
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