Рейды пройдут на дорогах Карелии в пятницу

Автоинспекторы будут проверять водителей в республике на трезвость.
В Госавтоинспекции Карелии предупредили о предстоящих в пятницу, 13 декабря, рейдах на дорогах республики.
Профилактические рейды направлены на предупреждение ДТП по вине пьяных водителей.
В ГАИ напомнили о том, сто сообщить о пьяном водителе можно в территориальные отделы полиции по телефонам 102 или 112.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание