Рейды пройдут на дорогах Карелии в пятницу

Автоинспекторы будут проверять водителей в республике на трезвость.

В Госавтоинспекции Карелии предупредили о предстоящих в пятницу, 13 декабря, рейдах на дорогах республики.

Профилактические рейды направлены на предупреждение ДТП по вине пьяных водителей.

В ГАИ напомнили о том, сто сообщить о пьяном водителе можно в территориальные отделы полиции по телефонам 102 или 112.