Рейды пройдут на дорогах Карелии

Водителей в республике предупредили о рейдах, который будут проходить на дорогах региона в ближайшие дни.
В Госавтоинспекции Карелии предупредили о рейдах, которые пройдут на дорогах республики 12 и 15 декабря. Целью их будет пресечение опасных обгонов.
Полицейские проконтролируют соблюдение водителями правил обгона и выезда на встречную полосу. Во время рейдов будет предусмотрено как усиление службы нарядами ДПС, так и использование мобильных форм контроля за дорожным движением, в частности, скрытое патрулирование.
В ГАИ напомнили о необходимости следовать предписаниям дорожных знаков и разметки, не подвергая риску себя и других участников движения.
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