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Рейсовые автобусы будут курсировать между Петрозаводском и Сортавалой в новогодние каникулы

Новости. Общество
12:43, 27 Декабря 2021
фото: © Правительство Карели

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РЖД запустит со 2 по 8 января рельсовые автобусы, которые свяжут Петрозаводск и Северное Приладожье.

По сообщению пресс-службы РЖД, специально для жителей Карелии и туристов, желающих посетить в новогодние каникулы Северное Приладожье, холдинг назначает туристические рельсовые автобусы № 932/931 Петрозаводск – Горный парк «Рускеала» – Сортавала.

Они будут курсировать по специально разработанному расписанию, отправляясь из Петрозаводска рано утром и возвращаясь обратно вечером.

Ранее сообщалось, рельсовые автобусы «Орлан» будут возить пассажиров на севере Карелии.

Петрозаводск – Сортавала

Дата отправления

Номер поезда

Время отправления

Время прибытия

Остановки

2,3,4,7,8 января

932/931

06:20

11:58

Эссойла, Суоярви-1, Маткаселькя, Горный парк «Рускеала», Хелюля, Сортавала-Центр

 

Сортавала – Петрозаводск

Дата отправления

Номер поезда

Время отправления

Время прибытия

Остановки

2,3,4,7,8 января

932/931

17:10

22:37

Сортавала-Центр, Хелюля, Горный парк «Рускеала», Янисъярви, Суоярви-1, Эссойла
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