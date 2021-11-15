Рейсовые автобусы будут курсировать между Петрозаводском и Сортавалой в новогодние каникулы

РЖД запустит со 2 по 8 января рельсовые автобусы, которые свяжут Петрозаводск и Северное Приладожье.
По сообщению пресс-службы РЖД, специально для жителей Карелии и туристов, желающих посетить в новогодние каникулы Северное Приладожье, холдинг назначает туристические рельсовые автобусы № 932/931 Петрозаводск – Горный парк «Рускеала» – Сортавала.
Они будут курсировать по специально разработанному расписанию, отправляясь из Петрозаводска рано утром и возвращаясь обратно вечером.
Ранее сообщалось, рельсовые автобусы «Орлан» будут возить пассажиров на севере Карелии.
Петрозаводск – Сортавала
|
Дата отправления
|
Номер поезда
|
Время отправления
|
Время прибытия
|
Остановки
|
2,3,4,7,8 января
|
932/931
|
06:20
|
11:58
|
Эссойла, Суоярви-1, Маткаселькя, Горный парк «Рускеала», Хелюля, Сортавала-Центр
Сортавала – Петрозаводск
|
Дата отправления
|
Номер поезда
|
Время отправления
|
Время прибытия
|
Остановки
|
2,3,4,7,8 января
|
932/931
|
17:10
|
22:37
|
Сортавала-Центр, Хелюля, Горный парк «Рускеала», Янисъярви, Суоярви-1, Эссойла
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