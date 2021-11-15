Рейсовые автобусы будут курсировать между Петрозаводском и Сортавалой в новогодние каникулы

РЖД запустит со 2 по 8 января рельсовые автобусы, которые свяжут Петрозаводск и Северное Приладожье.

По сообщению пресс-службы РЖД, специально для жителей Карелии и туристов, желающих посетить в новогодние каникулы Северное Приладожье, холдинг назначает туристические рельсовые автобусы № 932/931 Петрозаводск – Горный парк «Рускеала» – Сортавала.

Они будут курсировать по специально разработанному расписанию, отправляясь из Петрозаводска рано утром и возвращаясь обратно вечером.

Ранее сообщалось, рельсовые автобусы «Орлан» будут возить пассажиров на севере Карелии.

Петрозаводск – Сортавала

Дата отправления Номер поезда Время отправления Время прибытия Остановки 2,3,4,7,8 января 932/931 06:20 11:58 Эссойла, Суоярви-1, Маткаселькя, Горный парк «Рускеала», Хелюля, Сортавала-Центр

Сортавала – Петрозаводск

Дата отправления Номер поезда Время отправления Время прибытия Остановки 2,3,4,7,8 января 932/931 17:10 22:37 Сортавала-Центр, Хелюля, Горный парк «Рускеала», Янисъярви, Суоярви-1, Эссойла