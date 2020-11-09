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Рейтинг глобальных трендов цифровизации от "Ростелекома": искусственный интеллект подтвердил первенство

Новости. Экономика
10:20, 10 Ноября 2020
фото: © "Ростелеком"
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"Ростелеком" представляет четвертый ежегодный мониторинг глобальных трендов цифровизации, подготовленный с использованием технологий искусственного интеллекта.

Исследование вновь подтвердило лидерство искусственного интеллекта среди трендов цифровизации. Второй год подряд эта технология занимает первое место в общем рейтинге.

Стремительный рост по итогам года показали технологии дата-центров, виртуальной реальности и технологии убеждения. Китай остается абсолютным мировым лидером по количеству патентов и научных публикаций, США — по объему инвестиций в цифровые технологии.

Топ-10 глобальных трендов цифровизации по итогам исследования "Ростелекома" в 2020 году (в скобках — место 2019 года):

1. (1) Искусственный интеллект (Artificial Intelligence)

2. (2)  Мобильные сети связи (Mobile Networks)

3. (5) Электронное здоровье (eHealth)

4. (10) Облачные технологии (Cloud)

5. (4) Интернет-вещей (Internet of Things)

6. (6) Робототехника (Robotics)

7. (9) Информационная безопасность (Information Security)

8. (3) Электронная коммерция (eCommerce)

9. (7) Интеллектуальный поиск данных (Data Mining)

10. (13) Высокопроизводительная обработка данных (Data-Intensive Processing)

Искусственный интеллект укрепил лидерство, увеличив отрыв от мобильных сетей связи (второе место в 2019 году, первое место в 2018 году) до 1,6 раза. Однако дальнейшее развитие технологий искусственного интеллекта зависит от вычислительных мощностей и приближается к своему пределу — на помощь придут квантовые компьютеры.

На высокие места в рейтинге переместились электронное здравоохранение, облачные технологии, информационная безопасность и высокопроизводительная обработка данных. Покинули первую и даже вторую десятку топа технологии умных сетей электроснабжения (Smart Grid).

За последние 5 лет стремительный рост среди трендов развития цифровых технологий показали беспилотные транспортные средства. Инвестиции по данному направлению держатся на высоком уровне 2 года подряд, что говорит о зрелости технологии и ее готовности к массовому внедрению.

В интегральном рейтинге стран Россия занимает 9 место, опережая, например, Канаду, Италию и Австралию. В 2019 году в России наблюдался заметный рост инвестиционной активности, правда, на фоне эффекта низкой базы. Крупнейшие российские компании начинают регистрировать международные патенты.

"Когда-то энциклопедии могли быть актуальны десятилетиями. Теперь это невозможно — скорость изменений и появления новых сведений о развитии технологий имеет беспрецедентный темп. Для традиционного кабинетного анализа более 18 миллионов первоисточников информации сложно даже подсчитать необходимое количество человеко-часов. И к тому моменту, когда этот анализ будет завершен, его актуальность сильно обесценится. Выручают технологии искусственного интеллекта, которые прорабатывают и систематизируют гигантский объем данных. Регулярность данного исследования помогает следить за историей цифровых трендов от зарождения до зрелости, а главное — узнавать о только зарождающихся трендах, которые, возможно, в скором будущем изменят рынки и жизнь", — сказал вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков.

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