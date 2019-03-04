Рейтинг кредитоспособности Карелии повысился, заявили эксперты

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Карелии до уровня ruBBB- со стабильным прогнозом.
"Повышение рейтинга обусловлено позитивной динамикой бюджетных и долговых показателей", - сообщает Investinfra.ru.
Одной из причин повышения рейтинга стало исполнение бюджета 2018 года с профицитом в размере 4,2 млрд рублей или 15,8% налоговых и неналоговых доходов.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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