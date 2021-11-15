Река в Петрозаводске замерзла и вышла из берегов, затопив часть стадиона в центре города (ФОТО)

Промерзание реки Лососинки в центре Петрозаводска привело к затоплению территории стадиона «Юность».

Об этом сообщил сегодня глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Вода серьезно поднялась и затопила велодорожку и сектор для метания. Появилась угроза залития и нового футбольного поля», — написал он на своей странице Вконтакте.

По его словам, серьезных последствий удалось избежать благодаря помощи одной из строительных компаний. Она направила к месту ЧП экскаватор, который ликвидирует ледяной затор для увеличения пропускной способности реки. Эти работы продолжатся в понедельник.