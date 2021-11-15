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Река в Петрозаводске замерзла и вышла из берегов, затопив часть стадиона в центре города (ФОТО)

Новости. Происшествия
17:23, 12 Декабря 2021
фото: страница Владимира Любарского Вконтакте

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Промерзание реки Лососинки в центре Петрозаводска привело к затоплению территории стадиона «Юность».

Об этом сообщил сегодня глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Вода серьезно поднялась и затопила велодорожку и сектор для метания. Появилась угроза залития и нового футбольного поля», — написал он на своей странице Вконтакте.

По его словам, серьезных последствий удалось избежать благодаря помощи одной из строительных компаний. Она направила к месту ЧП экскаватор, который ликвидирует ледяной затор для увеличения пропускной способности реки. Эти работы продолжатся в понедельник.

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Комментарии

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Hовый
2021-12-12 20:16:39
Там раньше на берегу бревенчатый спортзал стоял с печным отоплением и комнатами для приезжих спортсменов с железными двухъярусными кроватями. И никто не ныл. Приезжали из районов республики устанавливать спортивные рекорды.
Leopol'd
2021-12-12 20:42:00
Hовый, так ведь не затапливало! Вовремя открывали/закрывали шлюзы...
Leopol'd
2021-12-12 20:09:50
Приставов много, преданных ЕРовцев тоже. А работать некому. Присмотреть за верхней и нижней плотиной, вовремя им ТО проводить, регулировать уровень...
Изя
2021-12-12 20:42:13
Leopol'd, кого кого , а идиотов и бездарей в Карелии накопилось капитально за десятки лет )) Чистить надо !!!
Местечковый блогер
2021-12-12 19:25:54
Лишь бы войска не ввели в баренцрегион.
Hовый
2021-12-12 19:15:09
Работать некому - все диванные гидрологи. А на Невского 9 этажей института водных проблем РАН в количестве 200 штук учОных доцентов с кандидатами . :)
Изя
2021-12-12 20:45:00
Hовый, вот раньше при Катанандове был министр , ни одного идиота без профильного образования на должности не назначала . А сейчас что творится , одни кумовья ))
Михаил
2021-12-12 19:00:28
Причем здесь промерзание Лососинки, на выпускной плотине видимо нет никакого контроля, река переполнена водой на всем протяжении.
Бородатый
2021-12-12 18:56:28
Любая стройка в поймах рек - дело рисковое. В Европе сей год лишний раз убедились в этом. А тут прям, вот, неожиданность приключилась. Вот снегу за зиму навалит как следует и по весне завоют все элитники, понастроившие жилья в поймах...
кир
2021-12-12 19:10:59
Бородатый, молодец, в европах бываешь, а тетки с занозами воют тут в два голоса. :)
Offff
2021-12-12 18:14:24
Хмм . Раньше такого не было. Что случилось ?
Беня
2021-12-12 18:41:36
Offff, речку, без сомнения, запыжили педроссы :) Ну не сама же она закупырилась :)
Offff
2021-12-12 18:51:21
Беня, Ну ты прямо иноагент какой-то ..наговариваешь на соратников . :)
Беня
2021-12-12 19:13:53
Offff, точно :) Поп Гапон :)
Hовый
2021-12-12 18:47:49
Беня, так и есть. Они на мосту выше по течению постоянно плакатиками трясут и бумажки на него лепят, что он немцовский. А кто этот персонаж ведомо только им самим :)
кир
2021-12-12 20:13:38
Hовый, так точно. Его ещё миха видит. :)
Вася
2021-12-12 18:02:01
Всю рыбу распугают.
Изя
2021-12-12 17:54:47
У убогих приставов всеггда так , то тотальная коррупция , то наводнение и прорывы ))
Hовый
2021-12-12 18:18:27
Изя, у истеричек всегда есть повод :)
Изя
2021-12-12 18:31:37
Hовый, у реальных граждан Великой России , дожны быть знать , что происходит () Что творят пиндосы ))
кир
2021-12-12 17:45:17
Какие молодцы в администрации города, даже в выходной день спохватились и решили ЧП, - сказал спортивный кот!
кир
2021-12-12 18:25:59
кир, двойник со справкой кайф ловит.
кир
2021-12-12 18:44:13
кир, слабый и беспомощный двойник уже не находит слов, отстреливается по одному слову, - сказал кот.
кир
2021-12-12 19:01:58
кир, двойник
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