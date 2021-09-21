Рекламный экран не дает спать жителям девятиэтажки в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жители Древлянки жалуются на мерцающий светодиодный экран, который установлен на торговом центре.

В редакцию «Столицы на Онего» обратились жители дома № 13 по улице Древлянка. Поводом для этого стал рекламный экран, установленный недавно на здании торгового центра «Ягуар» по Древлянке, 16. Он находится на уровне третьего этажа девятиэтажки и работает круглосуточно.

«Экран расположен таким образом, что его яркий свет направлен на жилой дом по адресу Древлянка, 13. При этом свет постоянно ритмично мигает. Экран настолько яркий, что мешает ночному сну жителей даже при закрытых плотных шторах. В нашем доме многие спальные комнаты, в том числе детские комнаты, расположены со стороны торгового центра. Известно, что ритмично мерцаюший сильный свет опасен для здоровья, так как он может спровоцировать эпилептические припадки и другие патологические состояния», — пишут в своем обращении жители Древлянки.

Жителей дома № 13 интересует, правомерна ли круглосуточная работа рекламного экрана, соблюдено ли необходимое расстояние до жилых домов, и есть ли разрешение на установку этой мигающей конструкции.

Горожане могут бороться с рекламой, мешающей спать. Как пояснили «Столице на Онего» в прокуратуре Карелии, для этого необходимо подготовить сразу два обращения: в администрацию Петрозаводска, в ведении которой находится размещение рекламных конструкций, и Роспотребнадзор, как контролирующий орган. Специалисты должны будут выйти на место и замерить световой фон. Если выявят нарушения, будут приняты меры, уточнили в надзорном органе.