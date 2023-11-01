В автовокзале карельской столицы стартовали пусконаладочные работы.

В автовокзале Петрозаводска стартовали пусконаладочные работы, сообщили в паблике Госкомитета Карелии по ценам и тарифам 1 ноября со ссылкой на информацию республиканского Минстроя.

Как отметили в сообществе, на объекте полностью завершили отделочные работы и благоустройство территории. Стартовал финальный этап — пусконаладочные работы.

«А это значит, что реконструкция одной из визитных карточек Петрозаводска выходит на финишную прямую», — подчеркнули в источнике.



В ходе выездного совещания министр строительства и ЖКХ Карелии Виктор Россыпнов, министр транспорта республики Сергей Щебекин и председатель регионального Госкомитета по строительному и жилищному надзору Александр Темнышев вместе с представителями подрядной организации осмотрели территорию объекта и обсудили финальные работы.





На данный момент проводятся испытания инженерных систем в условиях разных нагрузок и осуществляются необходимые настройки оборудования. По словам Александра Темнышева, окончательная проверка со стороны стройнадзора запланирована на ноябрь этого года.





Открытие обновленного автовокзала станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры Петрозаводска и позволит принимать до 5 000 пассажиров ежедневно, подчеркнули в источнике.

Жители и гости города смогут ожидать отправления автобусов в комфортных условиях. Максимальная вместимость здания составляет 250 человек. Предполагается, что работать автовокзал будет практически круглыосуточно — с открытием в 5 утра и закрытием в 1 час ночи, обслуживая до 400 рейсов в день.