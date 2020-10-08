Реконструкция жилой застройки планируется в двух старых микрорайонах Петрозаводска

Администрация Петрозаводска рассчитывает, что инвесторы в следующем году начнут жилищную застройку в микрорайоне Зарека и в районе Октябрьского проспекта.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Никита Стрельников.

По его словам, в этих районах планируется "реконструкция жилой застройки". "В отношении микрорайона Зарека имеются ограничения, установленные еще в 96 году, которые на сегодняшний день не совсем актуальны с точки зрения градостроительной деятельности... В настоящее время разрабатываются изменения, которые позволят более правильно подойти к освоению этого района. Мы ожидаем, что к концу года будут приняты эти изменения, соответственно, они нам позволят дальше двигаться в развитии этого микрорайона", - сказал Стрельников. Кроме Зареки планируется жилая застройка в районе Октябрьского проспекта. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".