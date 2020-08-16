Рекордно низкое число заболевших COVID-19 выявлено в Карелии за последние сутки

Общее число заболевших COVID-19 в республике на 17 августа составило 2724, сообщили в оперштабе РК.
В республике зафиксировано четыре новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 2, в Лахденпохье – 1, в Беломорском районе – 1(поселок Сосновец).
Ранее такие низкие показатели были только в начале эпидемии.
Выздоровели еще 9 человек: в Петрозаводске – 4, в Медвежьегорском районе – 1, в Олонецком районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Кондопожском районе – 1. Также выписан еще один работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".
С начала эпидемии в Карелии зарегистрировано 24 летальных исхода.
Проведено 130721 исследований.
Всего выздоровели 1974 человек.
На самокарантине находятся 896 человек (-12 за сутки).
В обсерваторе никто не пребывает.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 443,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 628,9 случая, по Северо-Западу – 659,3.
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