Рекордное число домов капитально отремонтируют в этом году в Карелии

В этом году по программе капитального ремонта отремонтируют 84 дома, сообщил в сети глава Минстроя Карелии.

В этом году по программе капитального ремонта в республике отремонтируют рекордное количество домов — 84. На эти цели направили более 800 млн рублей, собранные жильцами на счете Фонда капитального ремонта Карелии. В среднем на один квадратный метр вкладывается 12 тысяч рублей.



Особенно заметно, по мнению министра строительства Виктора Россыпнова, улучшение старого жилого фонда в районе Зарека, где завершены работы в 15 домах послевоенной постройки: Луначарского 42, Чернышевского 22, дома №№ 8 и 12 по улице Свирская и в ряде других. Здесь отремонтированы фасады, кровля, внутренние сети.



На очереди — следующие дома, например, Первомайский, 53 в Петрозаводске, дома по улице Пролетарская в Кондопоге и по улице Свердлова в Медвежьегорске.



Под ремонт попадают дома, имеющие наибольшую степень физического износа. В обязательном порядке перед началом капитального ремонта проводится техническое обследование, чтобы исключить факты расходования средств на потенциально аварийные дома.