Рекордное число смертей от коронавируса зарегистрировано за сутки в Карелии

В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано сразу 5 летальных исходов от коронавируса.

Это следует из оперативных данных о ситуации с пандемией на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Общее число умерших от ковида в республике выросло до 873 человек.

Темпы роста числа инфицированных тоже увеличиваются. За сутки было зарегистрировано 227 новых случаев заболевания - это на 20 больше, чем днем ранее.

Количество госпитализированных с коронавирусом увеличилось сразу на 46 человек - сейчас в больницах находится 841 пациент, том числе, 39 пациентов в тяжелом состоянии.