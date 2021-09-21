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Рекордное число смертей от коронавируса зарегистрировано за сутки в Карелии

Новости. Общество
09:29, 01 Октября 2021
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано сразу 5 летальных исходов от коронавируса.

Это следует из оперативных данных о ситуации с пандемией на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Общее число умерших от ковида в республике выросло до 873 человек.

Темпы роста числа инфицированных тоже увеличиваются. За сутки было зарегистрировано 227 новых случаев заболевания - это на 20 больше, чем днем ранее.

Количество госпитализированных с коронавирусом увеличилось сразу на 46 человек - сейчас в больницах находится 841 пациент, том числе, 39 пациентов в тяжелом состоянии.

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Комментарии

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Взрослый мужик
2021-10-01 10:08:38
Кто то в шикарных резиденция имеет возможность,после выборов, отдохнуть на "дистанционке", а кому то семьи кормить и работать надо, это в Америке ненавистной по 1400 долларов в месяц( больше 100.000 рублей) на человека выделяют в пандемию, у
нас 10.000 рублей пенсам первый раз дали ,за 30 лет!
А болеют люди после выборов не случайно, ведь народу много было, хоть и половина не пришла....больных тоже " привлекли", отсюда и результат!?!
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