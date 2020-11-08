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Рекордный рост продаж автомобилей зафиксирован в автосалонах в России

Новости. Общество
10:52, 09 Ноября 2020
фото: © Sergei Konkov/TASS
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В октябре продажи новых автомобилей на российском рынке выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - самый высокий месячный показатель роста в 2020 году.

Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

О содержании документа пишут "Ведомости".

"Октябрь 2020 г. ознаменовался ростом уровня продаж на 7%, или на 10 030 штук по сравнению с октябрем 2019 г., продажи составили 154 164 автомобиля. Пока самый высокий показатель в 2020 г", — цитирует пресс-служба председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля. 

По его словам, такого роста удалось достичь за счет российских или локализованных в России крупных производителей.

Какие бренды стали лидерами продаж, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2020-11-09 13:27:32
Люди спасают накопления...
кир
2020-11-09 13:31:43
Leopol'd, умное выдай в рабочее время. :)
кир
2020-11-09 11:06:23
Всё плохо живут. Голодают. :)
Гость
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