Рекордный рост продаж автомобилей зафиксирован в автосалонах в России

"Октябрь 2020 г. ознаменовался ростом уровня продаж на 7%, или на 10 030 штук по сравнению с октябрем 2019 г., продажи составили 154 164 автомобиля. Пока самый высокий показатель в 2020 г", — цитирует пресс-служба председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля.

По его словам, такого роста удалось достичь за счет российских или локализованных в России крупных производителей.

Какие бренды стали лидерами продаж, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".