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Новости. Культура
16:30, 19 Февраля 2018

Рекорды Масленичной недели с музеем "Кижи"

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Более 7 с половиной тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях музея-заповедника "Кижи" в рамках Масленичной недели с 12 по 18 февраля.

Самым массовым стал праздник "Старый город. Зима", прошедший в минувшую субботу в квартале исторической застройки.

156 туристов посетили остров Кижи в Масленичную неделю, 64  из них – иностранцы. Прощёное воскресенье стало самым "горячим" днем: суда на воздушной подушке только успевали привозить и увозить гостей острова Кижи, а кто-то добирался и на снегоходах. С большим радушием музей принял  большим  большую делегацию из г. Ла-Рошель, посетившую Карелию по случаю 45-летия дружеских связей между французским городом и Петрозаводском. Гости уезжали с отличным настроением, оставляя многочисленные "merci" и "super".

759 детей и взрослых приняли  участие в программе "Русская Масленица на Соборной площади", 1613 – в программе "Масленица в Старом городе".  И более 5 тысяч человек побывали на празднике "Старый город. Зима".

Одна из посетительниц праздника назвала его "прыжком в прошлое", с чем сложно не согласиться. В историческом квартале нашего города возникла удивительная атмосфера Олонецкой губернии конца XIX — начала XX вв. Зазывалы в народных костюмах ходили по улице, приглашая людей полакомиться домашними блинами, калитками и горячим чаем из самовара-великана. Особое угощение – традиционное блюдо нашего региона, сульчины. Кижские мастерицы только успевали  их выпекать и заворачивать, сульчины стали настоящим "хитом" этого праздника.

Огромное количество горожан в этот день пришли за вещами ручной работы: изделиями из дерева, глины, вязаными шапками и удивительными коврами.  Обилие товаров впечатляло, не говоря о съедобных "гостях" празднования, Карельские производители приглашали пробовать кефир с фруктами, соки, джемы, варенья.  И горожане с удовольствием угощались!

Территория праздника была разделена на зоны, что позволило легко ориентироваться среди такого большого количества развлечений. Своими руками сделать символ масленицы, поучаствовать в конкурсе на лучшее фото, принять участие в традиционных играх, а также увидеть кукольное представление – все это разнообразие забав ждало гостей на празднике "Старый город. Зима". Звучание народных инструментов и задорной музыки заставляло людей забыть о морозе, петь и танцевать  – это ли не настоящее гуляние?

Стоит отметить, что на празднике было очень много детей. Им было особенно интересно увидеть жонглеров, костюмированных персонажей и плясать в хороводе вокруг молодоженов. А по окончанию праздника всем представилась возможность принять участие в штурме снежного городка, почувствовать себя настоящим завоевателем и знатно повеселиться!

Праздник получился очень уютным, домашним. "Большое удовольствие – наблюдать за людьми, любящими свою работу", - так говорили гости о сотрудниках музея "Кижи".

 

 

Благодарим за "творческую основу" праздника  прекрасных актёров театра драмы  РК "Творческая мастерская" Георгия Николаева и Викторию Фёдорову! А также всех артистов, певцов и танцоров, принявших участие в празднике "Старый город. Зима".

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