Ремонт дороги от трассы "Кола" до Сегежи состоится в этом году

ЗАО "ВАД" планирует провести текущий ремонт автодороги, связывающей федеральную трассу "Кола" с Сегежей, в 2019 году .

Планируется ремонт 8,4 км. дорожного полотна. Стоимость работ — 108,5 млн рублей.

Карелия получила финансирование на эти цели из федерального бюджета по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Кроме того, в рамках нацпроекта будет сделан капремонт участка дороги длиной 2 километра в самой Сегеже.

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".