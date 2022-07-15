Ремонт дороги, соединяющей Ленинградскую область и Карелию, выполнен на 50 процентов

Ремонт дороги Усланка–Мегрега–Обжа планируют закончить до октября.

По сообщению Минтранса Карелии, подрядная организация «ВАД» ведет активные работы на участке дороги, которая соединяет Ленинградскую область и Карелию. Уже выполнено фрезерование асфальтобетонного полотна на площади более 42 кв м и ремонт водопропускных труб. Сейчас ведется устройство нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Завершить ремонт участка автодороги в Олонецком районе планируется до конца октября. Также в этом году подрядная организация выполнит ремонтные работы на подъезде к деревне Нурмолицы.

На сегодняшний день в Олонецком районе на 100% закончены работы на автодороге «Олонец–Питкяранта–Леппясилта». Уникальность этого объекта не только в живописных ландшафтах Приладожья, но и в примененных технологиях. Проезжая часть проходит по сложной местности, АО «ВАД» менял основание дороги и частично — земляное полотно. Также здесь использован новый вид асфальта: летом при нагревании за счет специальных добавок мелкие трещины будут затягиваться сами, отметили в Минтрансе республики.

В ведомстве напомнили, за три года реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Карелии отремонтировано свыше 500 км республиканских дорог. При поддержке федерального бюджета долю автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2024 года планируется довести до уровня не менее 51,31 процента.

Ранее сообщалось, ремонт дорог к дачным поселкам под Петрозаводском выполнен на 56 процентов.