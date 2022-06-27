Ремонт дорог к дачным поселкам под Петрозаводском выполнен на 56 процентов

Специалисты Управдора Карелии и общественные контролеры оценили качество ремонта дорог «Лососинное–Машезеро» и «Машезеро–Шапшезеро».

Как сообщается на сайте правительства республики, представители Управтодора Карелии и общественного контроля побывали на популярных дачных маршрутах под Петрозаводском. Они оценили укладку слоя щебеночно-песчаной смеси и асфальтобетона, а также оборудование остановок и карманов. Работы по ремонту автодорог на сегодняшний день находятся в активной стадии. По состоянию на конец июня строительная готовность объекта составляет 56%. Завершить ремонт дорог планируют до конца сентября 2022 года.

Фрезерование старого асфальта «Лососинное–Машезеро» и «Машезеро–Шапшезеро» выполнено на 55%, устройство выравнивающего слоя из щебеночно-песчаной смеси — на 55%, устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия — 49%, ремонт водопропускных труб — 70%.

По итогам проверки подрядной организации и Управлению автомобильных дорог рекомендовано отдельно проработать вопросы согласования проектных решений по съездам к домам.

Ранее исследование показало, как выглядит Карелия по качеству дорог по сравнению с другими регионами.