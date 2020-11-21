Ремонт дворов закончили в Петрозаводске

В Петрозаводске завершен ремонт 71 дворовой территории в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", сообщили в мэрии.

В карельской столице завершен ремонт всех дворов, включенных в программу "Формирование комфортной городской среды" на 2020 год, сообщили в администрации Петрозаводска.

По данным мэрии, все территории заасфальтированы, во дворах установлены скамейки и урны. Кроме того, в большинстве дворов, в зависимости от решения жителей, появилось освещение, детские и спортивные площадки, устроены новые автомобильные парковки. Также выполнялось озеленение, удаление старых деревьев, формовка, устройство хозяйственно-бытовых площадок, установка ограждений.

На сегодняшний день приемка завершена на 56 объектах. В настоящее время оценивается качество выполненных работ еще в 15 дворах.

В этом году в Петрозаводске благоустроена 71 дворовая территория на общую сумму 125,1 млн руб. Это вдвое больше, чем в прошлом году, когда в порядок были приведены 35 дворов. Всего же с начала реализации программы при активном участии жителей благоустройство проведено на 228 объектах.

Вместе с тем Администрация ведет активную работу по подготовке к следующему строительному сезону. Еще летом петрозаводчане приняли участие в заявочной кампании. До 31 декабря будут заключены договоры с управляющими организациями, чьи заявки набрали наибольшее количество баллов. Благоустройство начнется весной-летом 2021 года, как только позволят погодные условия.