Ремонт фасада Медвежьегорской ЦРБ обошелся в 27 млн рублей

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков проверил ход ремонтных работ в центральной районной больнице в Медвежьегорске.

Министр здравоохранения республики накануне побывал в Медвежьегорске, где идет второй этап ремонта фасада ЦРБ.

"Ремонты фасадов требуют очень больших финансовых ресурсов. Например, Медвежьегорской центральной районной больнице для этого сразу потребовалось более 27 млн рублей. Поэтому мы пришли к тому, что организовывать процесс ремонта необходимо в два этапа. Средства были изысканы в республиканском бюджете. Передняя лицевая сторона здания отремонтирована в 2019 году, в настоящее время осуществляется ремонт задней части здания", - написал на своей странице в "ВКонтакте" Михаил Охлопков.

С главный врачом ЦРБ Галиной Васильевной Алуповой министр обсудил положение дел в больнице. За последние два года на ремонты и оснащение Медвежьегорской ЦРБ современным медицинским оборудованием направлено более 100 млн рублей. В этом году приобретен спиральный компьютерный томограф и аппарат ИВЛ, выделены средства на ремонт дорог, появился новый реанимобиль, оснащенный техникой для оказания экстренной медицинской помощи, отметил глава Минздрава Карелии.

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