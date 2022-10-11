Ремонт кровли произведен в жилом доме в центре Петрозаводска (ФОТО)

Основные работы по ремонту участка кровли дома №5 на проспекте Ленина завершены.

Все кровельные работы, кроме устройства ограждений, завершены на объекте по адресу проспект Ленина, 5 в Петрозаводске. Об этом информирует Госкомитет Карелии по жилищному надзору.

После поставки материалов подрядная организация планирует завершить установку кровельных ограждений со снегозадержателями. Далее заказчик будет принимать работы, сообщили в Госкомитете.

Работы по ремонту кровли должны были завершиться до 30 сентября. Срок проведения ремонта пришлось продлить из-за погодных условий.

Ранее сообщалось, что заключенные обеспечили крышу жителям Петрозаводска, ожидающим транспорта.